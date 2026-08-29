Хоккеист Александр Овечкин спел в «Лужниках» вместе с Бастой и Гуфом

Грандиозный концерт Басты и Гуфа в «Лужниках» стал одним из самых ярких музыкальных событий сезона: стадион собрал более 70 тысяч зрителей. Рэперы представили большую программу, объединившую хиты разных лет, и подарили публике не только мощную музыкальную энергию, но и по-настоящему неожиданный сюрприз — на сцену вышел легендарный хоккеист Александр Овечкин.

Программа концерта строилась вокруг двух совместных альбомов артистов: музыканты исполнили треки из свежей пластинки «Баста/Гуф 2026», которая вышла минувшей весной, а также культовые композиции из альбома «Баста/Гуф 2010». Отдельное внимание зрителей привлекли сольные номера Гуфа — артист представил публике Ice Baby, «Письмо домой» и «Ураган». Примечательно, что за все шоу рэпер ни разу не использовал нецензурную лексику, сохранив при этом всю силу и эмоциональность подачи.

Кульминацией вечера стало исполнение композиции «Моя игра» — в этом году треку исполнилось 28 лет. Именно во время этого номера на сцену вышел капитан «Вашингтон Кэпиталз», знаменитый хоккеист, играющих за американский клуб, Александр Овечкин. Появление спортсмена стало полной неожиданностью для зрителей — но хоккеист не просто вышел поддержать друзей: он вместе с музыкантами исполнил один куплет.

«Поприветствуем моего друга — Сашу Овечкина», — обратился к залу Баста, и стадион взорвался овациями.

Этот момент мгновенно стал одним из главных хайлайтов вечера: пересечение миров большого спорта и большой музыки оказалось по-настоящему органичным.

Сейчас Александр Овечкин живет с семьей в США, но часто приезжает в Россию, где живут родственники его супруги Настасьи Шубской. Недавно спортсмен объявил о подписании нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз». В личной жизни у хоккеиста все стабильно: вместе с супругой Анастасией Шубской он воспитывает двоих сыновей. И, как показал концерт в «Лужниках», у звезды хоккея есть еще немало граней — в том числе и вокальных.