«Он ходил по всему дому и стрелял»: Самойлова рассказала, как пряталась с детьми от Джигана

Интервью Ксении Собчак с блогершей Оксаной Самойловой обернулось одним из самых тяжелых и пугающих откровений последнего времени. Оксана рассказала, что реалити-шоу стало для нее единственным способом довести развод с рэпером Джиганом до конца — тихо уйти ей бы попросту не дали.

Стрельба в доме и угроза ядом

Самойлова подтвердила: Джиган и раньше открывал стрельбу прямо в доме. В 2022 году рэпер, по ее словам, находившийся под действием запрещенных веществ, обвинил жену в предательстве и направил на нее пистолет. Затем он стрелял по стенам и потолку во всех комнатах.

«Он ходил по всему дому и стрелял», — рассказала Оксана Самойлова.

Дети были дома — их экстренно эвакуировали и спрятали. Позже следы от пуль пришлось заделывать, стены штукатурить, а детям придумали версию: в дом якобы пытались проникнуть грабители.

Старшая дочь Ариана, как отметила Оксана, «все понимала» — и именно поэтому теперь боится отца. Младшим — Давиду, которому тогда было около года, и Лее — правду не сказали.

Ксения Собчак добавила еще одну деталь, от которой стынет кровь: по ее информации, Джиган в разговоре с кем-то произнес слова, которые звучат как конкретный план преступления: «Просто подойду, иголкой уколю, яд вколю — никто не поймет, от чего ее не стало».

Самойлова подтвердила, что знает об этих словах и воспринимает их как реальную угрозу. Мать Оксаны тоже рассказала, что, когда начались съемки реалити-шоу, Джиган позвонил ей и стал угрожать.

Почему она не уходила раньше

Оксана призналась, что уже не раз пыталась уйти от мужа, но каждый раз сталкивалась с его манипуляциями.

«Если она уйдет — разрушит семью», — так говорил Джиган о Самойловой.

На протяжении многих лет она молчала о поведении Джигана, потому что жалела его.

«С одной стороны, мне его ужасающе жалко, потому что я понимаю — ну, я говорю как созависимый человек, который уже достаточно неплохо разбирается во всей этой истории. Я реально понимаю, что зависимость — это болезнь. Из нее очень сложно выйти, очень сложно контролировать. Ну, и это реально болезнь. И мне по-человечески очень жаль его, очень жаль», — сказала Самойлова.

Показания бывшего повара

Бывший повар семьи, проработавшая с Самойловой и Джиганом почти два года, вспомнила, как рэпер замахнулся на нее бутылкой воды, когда она пыталась напоить больного Давида с высокой температурой. Джиган настаивал: ребенок должен пообедать и отправиться на тренировку. Повару с няней с трудом удалось убедить артиста оставить мальчика дома.

По словам повара, Джиган заставлял Давида есть большие порции, возил его на тренировки до 3–4 часов ночи, настраивал детей против матери, показывая им контент из интернета со словами: «Ваша мама нас бросила». Охранников и водителей он называл «тупорылыми» и «петухами», персонал менял часто.

История, которую рассказала Самойлова, — это не просто портрет разрушенного брака, а хроника жизни, где насилие, зависимости и страх стали обыденностью. И именно реалити-шоу, как ни парадоксально, оказалось тем единственным экраном, за которым Оксана наконец смогла сказать все вслух.