«Хочется, чтобы жизнь была похожа на кино»: Анфиса Чехова устала от США, где находится уже три месяца

Переезд в другую страну нередко выглядит как захватывающее приключение — пока не сталкиваешься с буднями вдали от дома. Анфиса Чехова, оказавшись в США, вместо ожидаемой романтики столкнулась с изнуряющей адаптацией. Телеведущая честно рассказала о том, как непросто ей дается жизнь за океаном, и призналась, что накопившаяся усталость уже дает о себе знать. Делимся ее откровениями — о трудностях, эмоциях и том, что удерживает ее в Америке.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова, ныне находящаяся в Соединенных Штатах, откровенно поделилась в соцсетях переживаниями из‑за непростого периода приспособления к новым условиям. Звезда телевидения призналась, что проводит в Америке уже третий месяц — и вынуждена задерживаться здесь из‑за необходимости лечить своего любимца. Именно эта вынужденная затянувшаяся поездка и стала причиной сильной усталости.

По словам Чеховой, продолжительное пребывание за рубежом резко высветило разницу в образе мышления, правовых нормах и устоявшихся обычаях — и к этим контрастам она эмоционально оказалась не готова.

«Всегда хочется, чтобы жизнь была похожа на кино», — заметила телеведущая.

Сейчас свое самочувствие Анфиса описывает как кризисное: у нее пропало желание выходить из гостиничного номера и вести беседы на английском — язык, который раньше не вызывал сложностей, теперь кажется чуждым и тягостным.

Напомним, в феврале Анфиса Чехова связала себя узами брака с актером и продюсером Александром Златопольским. Вместе с ней ли в США муж или нет, Чехова не уточнила.