Хмельницкая сделала заявление о детях от Кеосаяна: «У меня еще и внуки»

По словам Хмельницкой, именно они являются настоящей ценностью и наполняют ее жизнь смыслом.

«Я считаю, что самое лучшее — это дети. Они вообще единственное, что имеет в жизни смысл. А сейчас у меня еще и внуки», — поделилась актриса.

Звезда с удовольствием проводит время с внуками. Старший Гаспар называет свою бабушку просто по имени, что ее совершенно не смущает.

«Гаспар называет меня Аленой, хотя я не против, чтобы звал бабушкой. Он тоже постоянно хохочет», — рассказала Хмельницкая.

Младшей внучке Айе скоро исполнится год. Она пока не говорит, но уже много смеется, что очень радует бабушку.

Актриса призналась, что не придерживается строгих правил в питании и образе жизни.

«Я вообще не ЗОЖница! Себе позволяю абсолютно все. У меня в жизни спорт есть, но его не так уж много. У меня нет такого: "Я этого не ем, не пью, не курю"», — отметила она.

При этом последние два года, по словам Хмельницкой, выдались тяжелыми из-за постоянных переездов и гастролей. Она призналась, что часто болит спина от долгих поездок на машине, поэтому она старается ложиться во время пути и всегда берет с собой дорожные подушки для удобства.

Алена Хмельницкая — известная российская актриса, бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна. У них двое общих детей — дочери Александра и Ксения. Старшая дочь Александра родилась в 1994 году, младшая Ксения — в 1997 году.

После развода с Кеосаяном Хмельницкая осталась близка с дочерьми, а после рождения внуков с еще большей теплотой относится к семье. Старшая внучка носит имя Айя, младший внук — Гаспар.

Актриса продолжает активно сниматься в кино и играть в театре, несмотря на плотный график. В одном из интервью она говорила, что материнство и бабушкинство — это то, что наполняет ее жизнь радостью и помогает справляться с трудностями творческой профессии.