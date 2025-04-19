Хирург Мадина Осман: «Алла Пугачева скрывает последствия реабилитации после пластики»

Певица Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поздравления с днем рождения. В кадре Примадонна предстала в бейсболке, с распущенным волосом и очень размытым лицом.

Очевидно, что Алла Пугачева не хочет демонстрировать, как она выглядит, и использует фильтры.