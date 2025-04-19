Хирург Мадина Осман: «Алла Пугачева скрывает последствия реабилитации после пластики»
Алла Пугачева постоянно использует фильтры. Фото: Вадим Тараканов/Global Look Press
Певица Алла Пугачева постоянно прячет свое лицо под маской, когда появляется на публике.
Певица Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поздравления с днем рождения. В кадре Примадонна предстала в бейсболке, с распущенным волосом и очень размытым лицом.
Очевидно, что Алла Пугачева не хочет демонстрировать, как она выглядит, и использует фильтры.
«Алла Борисовна с помощью ретуши, скорее всего, скрывает последствия реабилитации после пластической операции», — высказала предположение на этот счет пластический хирург Мадина Осман в беседе с MK.RU.
Алла Пугачева на видео выглядела так. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Специалист предположила, что с помощью фильтров Алла Пугачева прячет неровности на лице после мночисленных подтяжек. К тому же, не исключено, что у Аллы Борисовны сильные отеки, которые она тоже стремится скрыть под фильтрами.
Напомним, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. День рождения она отметила на Кипре.