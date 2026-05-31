Хилькевич о конфликте с Ершовым: «Не люблю, когда переходят на личности»

В недавнем откровении, которое приводит Telegram-канал «Звездач», актриса призналась, что больше всего нервов и негатива ей доставляет общение с блогером Евгением Ершовым и его возлюбленной Анной Пролыгиной. По словам Анны, находиться с этой парой в одном пространстве стало для нее настоящим испытанием.

«Мне тяжело сейчас находиться рядом с Женей и его девушкой. У нас происходят перепалки», — честно рассказала Хилькевич во время офлайн-кастинга нового шоу «Хочу на ТНТ».

Актриса подчеркнула, что конфликт давно перерос из разряда просто рабочих моментов в нечто более личное. Её особенно задевает то, как оппоненты ведут диалог. По словам Анны, они позволяют себе лишнего.

«Я не люблю, когда переходят на личности, даже в шутку какие-то оскорбления кидают, ярлыки навешивают», — возмущается Хилькевич.

Для нее, как для человека, привыкшего к уважению и корректному общению, такое поведение становится настоящим красным флажком. Анна считает, что даже в рамках напряженного реалити-шоу нельзя забывать о базовых правилах приличия.

Сама Хилькевич считает, что этот конфликт был практически неизбежен с самого начала. И она, и Евгений Ершов — люди с очень яркими, сильными и, как говорят психологи, «доминантными» характерами.

«Мы оба с Женей — люди с характером. Поэтому такие столкновения, наверное, были заложены изначально», — поделилась актриса.

По сути, на площадке «Ставки на любовь» встретились две непреодолимые силы, и их противостояние, видимо, только набирает обороты. Инсайдеры съемочной группы уже намекают, что зрителей ждет еще много громких скандалов, слез и выяснений отношений.

Напомним, что во втором сезоне «Ставки на любовь» собрался очень пестрый состав. Помимо Хилькевич с Мартиросяном и скандальной пары Ершов — Пролыгина, в проекте участвуют легендарный фигурист Никита Кацалапов с олимпийской чемпионкой Викторией Синициной, актер Марат Башаров с молодой возлюбленной Асей Борисовой, а также Михаил и Ксения Стогниенко.

Учитывая, что все участники живут в изоляции, борются за приз в 10 миллионов рублей и проходят психологические тесты на совместимость, градус напряжения там, мягко говоря, зашкаливает. И если Хилькевич, которую обычно считают очень сдержанной и дипломатичной, уже не выдерживает и жалуется на «оскорбления», значит, жареного будет много.