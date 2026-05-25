Хилькевич – Дибровой: «Обнималась, а за глаза называешь лузером»

Конфликт разгорелся после того, как Диброва публично поставила против победы актрисы в реалити-шоу «Ставка на любовь» и назвала ее «лузером».

Все началось с видеоролика, который Полина Диброва опубликовала в социальных сетях. В нем она заявила, что не верит в успех Хилькевич и ее супруга в новом сезоне шоу «Ставка на любовь». По ее словам, несмотря на большой опыт участия в подобных проектах, актриса ни разу не выходила из них победительницей.

«Ну что же, Ань, мне кажется, что ничего у тебя не получится и в этот раз», — заключила Диброва, подкрепив свои слова заявлением о ставке в один миллион рублей на провал оппонентки.

Хилькевич не стала молчать. В ответном обращении она уличила Диброву в том, что та ведет себя абсолютно по-разному при личной встрече и на публике.

«Удивительно, буквально пару дней назад на премьере ты со мной любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где открыто называешь меня чуть ли не лузером», — заявила актриса, выступая на «Ярмарке Хайпа».

Она также дала совет сопернице:

«Может быть, она боится, потому что вживую она мне улыбается, а за глаза принижает меня?! Миллион, конечно, звучит очень эффектно. Но мой тебе совет, Полин, не разбрасывайся семейным бюджетом».

В том же интервью Анна поддержала инициативу ограничить использование соцсетей для подростков до 16 лет. Актриса строго контролирует досуг своих дочерей, и сама запрещает им пользоваться гаджетами, считая это правильным подходом к воспитанию.

Конфликт между Хилькевич и Дибровой продолжает активно обсуждаться в Сети. Пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают Анну, считая поведение Полины некрасивым, другие встают на сторону Дибровой, напоминая, что ставки — неотъемлемая часть шоу.

Анна Хилькевич и Полина Диброва ранее не были замечены в открытых конфликтах. Обе публичные личности вращаются в близких кругах московского шоу-бизнеса.

Диброва — бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, сейчас состоит в отношениях с миллиардером Романом Товстиком. Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном, вместе с которым участвует в «Ставке на любовь».

Реалити-шоу «Ставка на любовь» выходит на канале «Пятница!». В нем звездные пары проходят экстремальные испытания, делая ставки на успех друг друга. Первый сезон проекта завершился победой Айзы и Степана Кузьменко.

Во втором сезоне, помимо Хилькевич и Мартиросяна, участвуют также Марат Башаров с Асей Борисовой, Ираклий Пирцхалава с Леной Гребенщиковой и другие пары.