Хейтеры довели Юлию Савичеву до нервного срыва: «Я схожу с ума»

В последние месяцы Савичева активно меняет свой творческий образ — она экспериментирует с рок-музыкой и обновила внешний вид. Однако эти перемены вызвали неоднозначную реакцию у поклонников.

Многие подписчики критикуют певицу за новый имидж и требуют вернуться к прежнему стилю.

По словам артистки, постоянное давление и обсуждение ее внешности и вокала негативно сказываются на психологическом состоянии. Савичева призналась, что чувствует себя истощенной и решила на время прекратить общение с подписчиками.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов. Я беру паузу от социальных сетей», — написала певица.

Юлия Савичева известна широкой публике по участию в проекте «Фабрика звезд-2» и хитами «Высоко», «Прости за любовь» и «Если в сердце живет любовь».

Она продолжает развиваться как исполнительница, но новые творческие эксперименты сталкиваются с непониманием части аудитории, привыкшей к ее прежнему имиджу. В своем заявлении Савичева подчеркнула, что пауза в соцсетях нужна ей для восстановления сил и переосмысления дальнейшего пути. О сроках возвращения певица не сообщила.