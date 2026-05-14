Кеша из «Усатого няня» Сергей Проханов экстренно попал в больницу

Как сообщает Mash, причиной стали мучившие его несколько лет невыносимые боли в спине, которые особенно усилились в последнее время.

73-летнего артиста доставили в спинальный нейрохирургический центр. Врачи обнаружили у него сужение позвоночного канала, вызванное износом. Кроме того, была выявлена киста.

Проханов провел в стационаре чуть больше суток. Ему сделали необходимые процедуры, после чего выписали домой с предписанием наблюдаться у врачей амбулаторно.

Медики рекомендовали актеру полностью исключить любые физические нагрузки и отказаться от работы в ближайший месяц.

Это означает, что спектакли с его участием, запланированные на этот период, могут быть либо отменены, либо перенесены на более поздние даты. Сам Проханов на звонки журналистов не ответил, сейчас он восстанавливается дома.

Сергей Проханов — народный артист России, известный широкой публике по главной роли в популярном детском телесериале «Усатый нянь» (1975-1976). За свою долгую карьеру он также снялся в десятках фильмов и сериалов, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Вечный зов» и другие. В 2000 году он основал «Театр Луны», которым руководит по сей день.

Несмотря на почтенный возраст (в марте 2026 года ему исполнилось 73 года), артист продолжал активно выступать на сцене и заниматься управлением театральным коллективом.