Казарновская: «Куда ни плюнь, нарвешься на народного артиста»

Певица Любовь Казарновская не стремится примерять на себя громкие ярлыки, но ее вклад в оперное искусство сложно переоценить. В откровенном высказывании певица рассуждает о том, что на самом деле стоит за понятиями «оперная дива» и «народный артист», и с сожалением отмечает, как со временем обесценились эти титулы. Для Казарновской такие звания — не про внешний блеск, а про внутреннюю культуру, колоссальный труд и искреннюю любовь публики.

В беседе с KP.RU певица подчеркнула, что не называет себя оперной дивой, но полагает, что сумела оставить в исполнительском искусстве след, за который ей не стыдно. При этом для Казарновской само понятие «оперная дива» наполнено особым смыслом — это прежде всего аристократизм и достоинство, интеллигентный стиль, а вовсе не стремление поразить публику нарядами, драгоценностями или эпатажным поведением.

И такой подход, уверена артистка, никогда не станет старомодным. В качестве эталонов Казарновская назвала имена, ставшие легендами оперной сцены: Марию Каллас, Ренату Тебальди, а также выдающихся отечественных певиц — для нее это образцы высочайшего класса, признания, которое завоевывается годами напряженной работы и доверием зрителей.

По мнению певицы, сегодня понятия «оперная дива» и «примадонна» заметно девальвировались — они утратили былую ценность и весомость. Та же участь, считает Казарновская, постигла и почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный артист». В современном мире эти титулы встречаются повсеместно, но далеко не всегда соответствуют своему истинному значению.

«Сегодня куда ни плюнь, нарвешься на народного артиста. Но является ли он действительно народным?» — задалась вопросом артистка.

Для Казарновской «народный» — это не просто строчка в биографии, а подлинное признание публики, завоеванное уникальным талантом, яркой индивидуальностью и неустанным трудом. В качестве примеров настоящих народных артистов она привела Федора Шаляпина, Константина Сергеевича Станиславского, Михаила Чехова, Ирину Архипову — людей, которых действительно знала и искренне любила публика и которые из года в год удивляли зрителей своим мастерством. Именно в таком масштабе, по ее убеждению, и стоит воспринимать высокие звания — как знак большого таланта и преданности искусству.

18 июля Любови Казарновской исполнилось семьдесят лет. Свой день рождения певица отметила в кругу близких. А 19 июля состоится творческий вечер Казарновской в Вероне. На него придут итальянцы и русскоговорящая публика.

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