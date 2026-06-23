«Казалось, что он из стали»: Наталья Штурм сделала признание о Михаиле Ножкине, с который был ее соседом

Наталья Штурм. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

Наталья Штурм рассказала, каким ей запомнился ныне покойный Михаил Ножкин.

Певица Наталья Штурм скорбит о смерти Михаила Ножкина. Она много лет жила по соседству с прославленным актером и имела возможность наблюдать его не только на сцене, но и в повседневной жизни. Артистка поделилась теплыми воспоминаниями о ныне покойном актере.

Наталья рассказала, что встречи с Михаилом Ивановичем происходили не только на сборных концертах, но и во дворе их жилого дома. По словам певицы, Ножкин проживал в здании рядом с Театром Станиславского и Немировича‑Данченко, неподалеку от станции метро «Аэропорт». Их квартиры располагались на одном этаже, хотя и в разных подъездах, — из‑за этого соседи нередко слышали, как Ножкин репетирует.

Штурм описала Михаила Ивановича как цельную и мощную личность. Она отметила его военную выправку и безупречную осанку, добавив, что артист производил впечатление человека несокрушимого — словно отлитого из стали.

«Мне всегда казалось, что он из стали. Михаил Иванович всегда вел себя сдержанно, по-деловому. Был весь в себе», — цитирует Наталью Штурм MK.RU.

Михаил Ножкин. Фото: Антон Белицкий / Russian Look / Global Look Press

Как рассказала Штурм, несмотря на всенародную славу и любовь миллионов зрителей, Михаил Иванович оставался простым в быту: сам ходил за продуктами и неизменно здоровался с окружающими. Отличался он и немногословностью — лишь в последние годы жизни стал более открытым и общительным. В разговорах с Натальей они затрагивали актуальные события в стране и мире.

Артистка подчеркнула, что Ножкин никогда не жаловался на жизнь и вел довольно уединенный образ существования. Его внутренняя сила и достоинство, по словам Штурм, неизменно вызывали искреннее восхищение.

Михаил Ножкин скончался 22 июня, ему было 89 лет.

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