«Казалось, что он из стали»: Наталья Штурм сделала признание о Михаиле Ножкине, с который был ее соседом

Певица Наталья Штурм скорбит о смерти Михаила Ножкина. Она много лет жила по соседству с прославленным актером и имела возможность наблюдать его не только на сцене, но и в повседневной жизни. Артистка поделилась теплыми воспоминаниями о ныне покойном актере.

Наталья рассказала, что встречи с Михаилом Ивановичем происходили не только на сборных концертах, но и во дворе их жилого дома. По словам певицы, Ножкин проживал в здании рядом с Театром Станиславского и Немировича‑Данченко, неподалеку от станции метро «Аэропорт». Их квартиры располагались на одном этаже, хотя и в разных подъездах, — из‑за этого соседи нередко слышали, как Ножкин репетирует.

Штурм описала Михаила Ивановича как цельную и мощную личность. Она отметила его военную выправку и безупречную осанку, добавив, что артист производил впечатление человека несокрушимого — словно отлитого из стали.