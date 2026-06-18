Катя Лель упала с декорации во время съемок и получила травму

Лель пояснила, что по окончании своего номера она направилась вслед за ведущим Алексеем Воробьевым и другими участниками. Однако из-за темноты и сложной планировки площадки она не заметила, что декорация, на которой она находилась, обрывается.

«Темнота, закулисье, съемка. И оказывается, эта декорация в виде круга она закончилась, и я со всего маху упала на руки и на ноги с этой декорации», — рассказала певица.

По ее словам, сразу после падения к ней подбежали Алексей Воробьев, врачи и другие участники проекта. Медики оперативно оказали артистке помощь. Подробности о состоянии певицы не уточняются, однако, судя по ее словам, она была в сознании и могла говорить.

Катя Лель — российская певица, заслуженная артистка России. Она известна по хитам 2000-х годов, включая «Мой мармеладный». Алексей Воробьев — российский певец и актер, участник «Евровидения-2011». В последнее время Катя Лель активно участвует в телевизионных проектах.

В 2025 году она получила звание заслуженной артистки РФ. Имя проекта, на котором произошел инцидент, не раскрывается. Артистка также не сообщала о серьезных последствиях травмы и выразила благодарность врачам и коллегам за оперативную реакцию.

Поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления. Катя Лель поблагодарила всех за поддержку и пообещала в ближайшее время вернуться к работе.