Катя Лель о словах Лепса про доходы в 200-300 тысяч рублей: «Сегодня все дорого»

Напомним, что Лепс в одном из интервью рассуждал о российских семьях, которые «умудряются» жить на 200-300 тысяч рублей в месяц, при этом «кормить, одевать, обувать» себя и двоих детей.

Эти слова вызвали негодование у части пользователей, которые сочли певца оторванным от реальности. Позже музыкант принес извинения и заявил, что сам вырос в обычной семье, знает, что многим сейчас приходится нелегко, и относится к труду людей с уважением.

Катя Лель не стала осуждать коллегу, но отметила, что расходы современного человека действительно высоки. По ее словам, для того чтобы просто «существовать в этом мире», нужно много денег.

«Мне кажется, сегодня все очень недешево. Все коммунальные услуги, обслуживание, жизнь, дети, семья. Каждый день нужно что-то оплачивать. Не говоря уже о том, что ты должен где-то жить, что-то есть хорошее, здоровое», — сказала певица.

Лель также поделилась своим подходом к финансам. Она призналась, что предпочитает не копить деньги, а тратить их на близких. Артистка рассказала, что старается организовывать отдых для своей семьи, чтобы наслаждаться общением и получать заряд энергии.

«Возьму свою семью, повезу отдохнуть всех, насладиться общением, чудесным отдыхом, получить здоровье, заряд. Неважно, что завтра денег может не быть», — заключила она.

Катя Лель — известная российская певица, автор хита «Мой мармеладный», который в 2024 году пережил вторую волну популярности благодаря соцсетям. Григорий Лепс — народный артист России, один из самых высокооплачиваемых исполнителей страны, чьи высказывания о финансах нередко становятся поводом для общественных дискуссий. Обе артистки продолжают активную концертную и творческую деятельность.