Катя Лель нашла у себя ДНК инопланетян: «Энергии неземного происхождения»

Заслуженная артистка РФ Катя Лель заявила об обнаружении у себя инопланетной ДНК. Об этом сообщил «Пятый канал».

Катя Лель: «Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения»

«Люди, которым я помогаю, обнаружили это. Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения», — уточнила певица.

Напомним, ранее певица утверждала, что обладает целительским даром, полученным после встречи с внеземными существами.

Как Катя Лель впервые встретилась с инопланетянами

Исполнительница песни «Мой мармеладный» скрывала эту способность 30 лет. Однако решила раскрыть все карты, когда людям потребовалась ее помощь.

Она отметила, что благодаря своим добрым поступкам и жертвам заслужила расположение Вселенной.

Также Катя Лель рассказывала, что после первой встречи с инопланетянами в 16 лет у нее пропали три зуба. Причем при этом у нее не возникло ни боли, ни крови.

Кроме того, артистка поясняла, что именно в зубах находится вся генетическая информация о человеке.

