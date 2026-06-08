Катя Гордон язвительно прошлась по новому творческому союзу Леры Кудрявцевой

Экс-участница дуэта «ЗаВисть» Катя Гордон, чье творческое сотрудничество с Кудрявцевой закончилось громким скандалом, оставила едкое замечание в соцсетях. Она явно дала понять, что считает новый проект своих бывших коллег низкокачественной подделкой.

Комментируя новость о создании трио, Гордон назвала его не иначе как "коммерческий аналог Верки Сердючки", намекнув на отсутствие искренности и высокую степень ориентации на "дешевый" рынок.

По ее мнению, подобное творчество — это не более чем шоу с целью заработка.

В отличие от, как она считает, примитивного пути бывших коллег, Катя Гордон выбрала «тернистый путь авторской лирики». Она подчеркнула, что ее собственный выбор — это глубокая и глубокомысленная музыка, не идущая в сравнение с «этой вашей шушерой».

Таким образом, Гордон намекнула, что ее творчество имеет гораздо больше смысла и души, чем коммерческие эксперименты Кудрявцевой, в которых та, по мнению юриста, лишь старается угнаться за трендами и хайпом.

Конфликт между Лерой Кудрявцевой и Катей Гордон начался еще в марте 2026 года, когда Гордон заявила о прекращении общения и распаде их группы «ЗаВисть». Она обвинила продюсера Татьяну Тур (которая, кстати, также участвует в новом проекте Кудрявцевой) во вмешательстве и создании невыносимой творческой атмосферы.

Сама Кудрявцева после распада группы заявила, что разочаровалась в женской дружбе. Тем неожиданнее для публики стал выход нового альянса бывших подруг и партнеров по цеху.

Анатолий Кучерена, помимо адвокатской деятельности, давно известен как автор песен, однако появление его в качестве артиста вместе с Кудрявцевой все же стало сюрпризом. Сам проект был анонсирован 5 июня выходом трека «Ноль эмоций», текст которого с юмором обыгрывает судебную тематику.

Гордон, в свою очередь, после разрыва выпустила несколько синглов в жанре «исповедальной» поп-музыки, которые, по ее словам, помогли ей справиться с депрессией.