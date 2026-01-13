Катя Гордон ополчилась против известного актера: "Нельзя усидеть на всех стульях"

Премьера экстремального шоу "Выжить в Стамбуле" на ТНТ прошла на эмоциях, а после эфира ругань между участниками продолжилась.

Участница проекта, юрист и телеведущая Катя Гордон, резко высказалась о поступке актера Кузьмы Сапрыкина, который сделал спорный выбор в пользу своей безопасности.

"Очень не люблю людей, которые пытаются усидеть на всех стульях одновременно. Я иммунитет беру, а значит, ваша команда будет дополнительно испытывать какие-то страдания. Но я ж вам честно об этом рассказал, а значит, я не подлец. Ну, ты или не бери, и наша команда не будет мучиться лишний раз. Или уж бери, и тогда ты говоришь, я игрок, заявив свою позицию", — возмутилась она.

Про что шоу и что случилось в первом выпуске

Новый проект канала ТНТ сразу бросил участников в гущу событий. Две команды — "звездная" (с Марией Горбань, Серегой, Катей Гордон, Кузьмой Сапрыкиным и другими) и "народная" — соревнуются за 10 миллионов рублей. Проигравшие живут в спартанском лагере в лесу, а победители — на роскошной вилле.

В первом испытании команды под обстрелом стрел собирали механизм, чтобы открыть ворота. Победили звезды и получили важное преимущество: право выбрать себе дополнительного игрока.

Они взяли в команду домохозяйку Ирину Шибецкую, а журналистку Алену Жигалову отправили к "народной" команде, что вызвало первые трения.

Ключевой момент: выбор Сапрыкина и гнев Гордон

Позже, по правилам проекта, Кузьме Сапрыкину выпал шанс приобрести личный "иммунитет" — защиту от выбывания на одном из этапов. Но эта привилегия имела свою цену: его команда ("звездная") получала бы дополнительное штрафное задание.

Сапрыкин взял иммунитет, но попытался оправдаться перед командой, заявив, что, мол, он честно признался, а значит, не поступил подло.

Именно эта позиция и взбесила Катю Гордон. Она раскритиковала такой подход, считая его лицемерным.