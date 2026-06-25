Катя Гордон о шоу «Большой куш»: «90% участников — шакалы»

По ее словам, большинство участников шоу вызывают у него лишь раздражение и неприятие.

«90% участников — это не львы, а шакалы, койоты и сурикаты. Такое количество лицемерия на квадратный метр вывозить невозможно, поэтому, например, сегодня утром мы вышли на завтрак с объявлением, что у нас ротавирус и целовать нас в щеки больше не надо. Мы здесь — святая инквизиция, которая разоблачает всех гадов, а гады пытаются разоблачить нас», — заявила Гордон.

Такая резкая характеристика не удивляет — «Большой куш» с самого старта позиционируется как проект, где интриги и психологическое давление стали нормой.

В игре за 10 миллионов рублей участники готовы на многое: блефовать, предавать, создавать и разрушать альянсы.

Напомним, «Большой куш» выходит на ТНТ с июля 2025 года. Ведущими стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. По правилам проекта, 12 звездных пар получили чемоданы: в одном из них главный приз, в другом — «черная метка», которая означает вылет из шоу.

Участникам приходится проходить физические и интеллектуальные испытания, а главная стратегия — вычислить, у кого деньги, и скинуть «метку» конкурентам.

Среди участников были рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, Анна Хилькевич с супругом Артуром Мартиросяном, блогеры Наташа Гасанханова и Айза, певец Тимур Родригез, боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев, а также другие известные пары . Судя по отзывам участников, атмосфера на проекте накалена до предела.