Катя Гордон назвала Леру Кудрявцеву жадной: "Дала мне такую рвань"

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева поучаствовали в откровенном проекте Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай!" на RUTUBE, где раскрыли пикантные детали друг о друге.

Так, по словам Гордон, Кудрявцева — большая рачительница в денежных делах и главный объект для ее вложений — это недвижимость.

Катя Гордон о Лере Кудрявцевой: "Она из тех теток, которые чайный пакетик хранят месяц"

По словам Екатерины, Кудрявцева то и дело приобретает новые квартиры. Но, конечно, не потому, что ей негде жить.

"Лере нужно где-то хранить огромное количество ненужной одежды. Поэтому ее квартиры забиты разными платьями", - отметила юрист.

При этом, по словам Гордон, Кудрявцева не спешит давать эти наряды подругам напрокат.

"Я как-то попросила у нее платья на благотворительное мероприятие, она мне дала такую рвань! Она из тех теток, которые чайный пакетик хранят месяц", — засмеялась Екатерина.

Лера Кудрявцева сначала выслушала подругу, а затем опровергла все ее слова, назвав их ложью. 54-летняя телезвезда выразила недоумение мотивами Кати, напомнив, что именно она оплатила вчерашний ужин в ресторане. Также Кудрявцева добавила, что иронично относится к подобной критике и даже находит ее забавной, поскольку сама склонна к самоанализу, что помогает ей в жизни.

Катя Гордон о Лере Кудрявцевой: "У нее есть таблетки "просируши"

Также Катя Гордон раскрыла секрет хорошей фигуры подруги.

"Весь шоу-бизнес сидит на уколах, а она себя любит, поэтому — на травках. У нее есть таблетки "просируши" — когда поел, выпил их, и будто ничего не было", —открыла тайну приятельницы Екатерина.

Лера Кудрявцева подтвердила, что такие таблетки у нее действительно есть. Она купила их в Дубае.

"Там просто травы. Если пережрал, то одну таблетку выпил, и нормально", — уточнила Кудрявцева.

