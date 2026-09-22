«Катитесь куда подальше»: Лера Кудрявцева указала направление для бывшей подруги Кати Гордон

Дружба, напряжение, недоговоренности — в публичном поле отношения двух бывших подруг, телеведущей Леры Кудрявцевой и юриста Кати Гордон давно стали темой для обсуждений. После свежего интервью Кати, где она рассуждала о судьбе их дружбы, реакция Леры не заставила себя ждать — и оказалась предельно четкой.

Телеведущая опубликовала эмоциональное видео, в котором ясно дала понять: оправдываться и что‑то разъяснять она больше не намерена. В кадре Кудрявцева выглядела собранной, но тон ее слов был жестким — она словно поставила точку в бесконечной череде пересудов.

«Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше», — заявила Лера Кудрявцева.

Эта фраза прозвучала как граница: телеведущая не хочет быть частью чужих интерпретаций и не собирается тратить силы на то, чтобы переубеждать аудиторию. Теперь любые домыслы и сплетни остаются на совести тех, кто их распространяет — а сама Кудрявцева, судя по всему, намерена сосредоточиться на том, что действительно важно.

Напомним, ранее Катя Гордон в интервью назвала себя и Леру Кудрявцеву «уставшими тетками», которые поссорились фактически на пустом месте. Гордон выразила уверенность, что обязательно помирится с Лерой. Это просто вопрос времени.