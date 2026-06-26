«Кастинг в процессе»: Сарик Андреасян намерен снять новые «Двенадцать стульев»

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал свою версию экранизации культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Поклонники остроумных авантюр и ярких персонажей уже предвкушают свежий взгляд на знакомый сюжет: новость об этом появилась в Telegram‑канале постановщика и мгновенно привлекла внимание публики.

Андреасян, зарекомендовавший себя работами по мотивам известных сказок и литературных шедевров, сейчас активно готовит проект к запуску. Лента находится на этапе подбора актеров, а старт съемочного процесса намечен на лето 2027 года.

«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете, кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» — обратился режиссер к своей аудитории, приглашая зрителей поучаствовать в обсуждении будущего фильма.

При этом Андреасян подчеркнул, что сохранит историческую атмосферу первоисточника: действие картины, как и в книге, развернется в начале XX века.

Среди наиболее известных работ Сарика Андреасяна — фильмы «Служебный роман. Наше время», «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Беременный», а также ленты «Защитники» и «Непрощенный». Режиссер регулярно обращается к переосмыслению популярных сюжетов, предлагая зрителям современную трактовку знакомых историй.

Сейчас Сарик Андреасян работает над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». Жена Сарика, актриса Лиза Моряк, вопреки ожиданиям, сыграет в картине не Наташу Ростову. Супруге Андреасян доверил роль светской красавицы Элен Курагиной. Лиза Моряк снимается в картине беременной. Сейчас она ждет третьего ребенка.