Карпович вышла на сцену после свадьбы и скрывает беременность в худи

На сцене Карпович появилась в просторном черном худи, а затем переоделась в широкую белую футболку. Мешковатые наряды, по всей видимости, скрывают ее интересное положение — слухи о беременности актрисы ходят уже несколько недель. Несмотря на это, Мирослава была полна энергии и бойко танцевала под зажигательную музыку.

Зрители остались в восторге от игры актрисы.

«Прекрасный, веселый спектакль "Мужчина на все руки", это было именно то, чего так не хватает в будничной суете: чистого, искреннего смеха и легкой, заразительной энергии. Зал буквально дрожал от хохота: шутки били точно в цель, а энергия актеров заряжала с первых минут!» — делились эмоциями зрители.

По сюжету комедии положений Карпович досталась главная роль — девушки по имени Катя. Разъяренная любовница вот-вот ворвется в дом, чтобы выложить правду жене. Однако ее опережает сотрудник благотворительной организации, который собирает пожертвования.

Официально Карпович беременность не подтверждала. Слухи спровоцировал ее новоиспеченный супруг Евгений Рагулин. Он выложил фото из поездки в Париж, на котором Мирослава нежно придерживает округлившийся живот.

Избранник звезды пока сторонится публичности и даже закрыл свои соцсети. Евгений родился в молдавском городе Кэушень, сейчас живет в Одинцово. Карьеру начинал менеджером по продажам, затем занялся собственным бизнесом.

Сейчас Рагулин — учредитель и гендиректор ООО «Агломерат-Тюмень», которое поставляет оборудование для автосервисов.

Неделю назад Карпович намекнула на изменения в личной жизни, опубликовав в соцсетях фото с возлюбленным и текст:

«Мы тоже всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен».

До этого она долго скрывала личность избранника — ей приписывали роман с коллегой Евгением Банифатовым, но слухи не подтвердились.

Мирослава Карпович родилась в 1986 году в Киеве. Настоящая известность пришла к ней после роли одной из сестер в сериале «Папины дочки», который выходил с 2007 по 2013 год. Сегодня в фильмографии актрисы более 50 ролей в кино и театре. В 2018 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Свою личную жизнь Карпович всегда старалась не афишировать. До замужества с Евгением Рагулиным она несколько лет встречалась с актером Павлом Прилучным, но пара не стала раскрывать подробности. О том, что актриса связала себя узами брака с Рагулиным, стало известно лишь в июне 2026 года . Примечательно, что супруг моложе Мирославы на 11 лет.