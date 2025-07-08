Кардиолог Кондрахин — о треморе рук у Пугачевой: "Бывает при синдроме Паркинсона"

Алла Пугачева не так давно сделала признание о своем состоянии. Она дала понять, что ей тяжело долго держать в руках телефон. Примадонна снимала на камеру, как ее дочка Лиза готовила яичницу с колбасой, помидорами и зеленью. Певица подметила, что кадры могли бы получиться смазанными. И все потому что у нее тряслись руки.

Кардиолог Андрей Кондрахин прокомментировал слова певицы, указав, с чем может быть связан тремор рук. Врач не исключает того, что данная особенность может говорить о развитии серьезного неврологического заболевания.

"Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей. Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках", — заявил Кондрахин в беседе с 'Абзацем' .

Примадонна с семьей пока обосновалась на Кипре. Хотя обычно лето певица проводила в Юрмале. Климат на рижском взморье подходит Алле Борисовне лучше. Она не переносит жару и пекло. Также певица утверждала, что не прибегала в последнее время к пластическим операциям. Артистка заверила, что врачи не дают ей на это разрешение из-за проблем со здоровьем. В том числе и сахарного диабета.