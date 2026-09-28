Канье Уэст может приехать в Москву в июле 2027 года

Информация появилась на официальном сайте компании в разделе «проекты в разработке». Речь идет о возможном выступлении рэпера в российской столице 10 июля 2027 года. Однако на данный момент это лишь намерение, а не официально подтвержденное мероприятие.

На сайте турецкой компании в разделе 2027 pipeline: three YE dates указаны три предполагаемых выступления Канье Уэста: в феврале — на Копакабане в Рио-де-Жанейро, 10 июля — в Москве и 17 июля — в Мюнхене. Все эти мероприятия помечены как «проекты в разработке».

Сама ILS VISION подчеркивает: указанные города и даты являются предварительными.

«Информация о городах и датах проведения мероприятий находится на стадии планирования и может быть изменена после заключения окончательных соглашений», — говорится на сайте компании.

Реализация проектов зависит от финального согласования с артистом, доступности площадок и получения необходимых разрешений от местных властей.

Интерес к выступлениям Канье Уэста в России возник на фоне его успешного шоу в Стамбуле 30 мая 2026 года. Концерт на стадионе Ататюрка собрал около 118 тысяч зрителей, став одним из крупнейших музыкальных событий года. Организатором выступила именно ILS VISION.

Однако попытки организовать концерты Канье в России ранее уже сталкивались с серьезными препятствиями. В августе 2026 года агентство Say Agency анонсировало два выступления рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября.

Билеты начали продавать, но вскоре руководство стадиона выступило с опровержением: договор аренды не подписывался, поэтому шоу на площадке состояться не могут.

Ситуация запуталась окончательно, когда представители американского агентства Access Opera заявили одному из покупателей билетов, что концерт в Петербурге отменен, а организатор вводит людей в заблуждение. Позже Дмитрий Киселев публично заявил:

«Концерта Канье Уэста в Питере не будет» .

Против выступлений рэпера в России выступали и отдельные общественные деятели. Режиссер Никита Михалков заявлял об «унижении Санкт-Петербурга» в случае проведения концерта. Представитель МИД Мария Захарова выразила ему поддержку.