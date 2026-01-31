Камила Валиева и Саша Трусова вернулись на лед: кому достанется победа

Камила Валиева против Саши Трусовой: большой камбэк. Для обеих спортсменок это первые соревнования за длительный период. Камиле пришлось пропустить несколько сезонов из-за дисквалификации, а Саше — из-за беременности и родов. В январе обе спортсменки объявили о возобновлении спортивной карьеры.

Квады на тренировке: лед трещит по швам

Болельщики ждали возвращения спортсменок и на тренировке прыжкового турнира получили то, на что надеялись. И Валиева, и Трусова удивили уже на разминке.

Камила продемонстрировала четверной тулуп, а Трусова — четверной лутц. Главной интригой было то, смогут ли фигуристки исполнить столь сложный элемент на самих соревнованиях. Публика следила за каждым заходом. Вопрос был только один: рискнут или нет.

Прокат Камилы: четверной тулуп и возвращение наверх

Камила начала выступление с четверного тулупа. Далее сделала каскад из тройного лутца и тройного сальхова и в завершении исполнила два одиночных тройных прыжка — лутц и флип.

Такой набор позволил ей после первой разминки занять промежуточное второе место. Для спортсменки, которая пропустила несколько сезонов, это стало громкой заявкой.

Тактика Трусовой: без квадов, но с борьбой до секунды

Трусова решила не рисковать. Она начала с каскада тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, сделала два одиночных прыжка — тройной флип и тройной лутц.

Саша сделала заход на еще один элемент, но выполнить прыжок уже не позволило время. Общий балл не позволил Трусовой пройти в полуфинал. На этом турнире риск не всегда окупается, а осторожность тоже имеет цену.

Ультра-си как норма: новая реальность турнира

Несмотря на освоение квадов, Сашу и Камилу на турнире ждала серьезная конкуренция. Для Алисы Двоеглазовой, Дины Хуснутдиновой, Камиллы Нелюбовой и Дарьи Садковой ультра-си — уже не преимущество, а базовый минимум.

В этих условиях даже безошибочно выполненные тройные прыжки не гарантируют выхода в решающую стадию. Турнир требует не только чистоты, но и максимальной сложности.

Что случилось с Камилой Валиевой

Ранее Камилу Валиеву отстранили от соревнований из‑за несоблюдения антидопинговых норм. Спортсменке на четыре года запретили принимать участие в турнирах — отсчет начался в конце 2021 года, когда у нее выявили присутствие в организме одного из запрещенных веществ.

Общественность узнала о случившемся позднее — во время зимних Олимпийских игр в Китае, прошедших весной 2022 года.

Несмотря на дисквалификацию, Валиева не отстранялась от общественной жизни: она посещала различные мероприятия и выступала в показательных программах. Летом 2025 года начали появляться сообщения о том, что спортсменка, возможно, вернется в большой спорт.

А вы как думаете, кому достанется победа — Трусовой или Валиевой?