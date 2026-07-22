«Каменный век»: Анна Калашникова с трудом избавилась от квартиры в Дубае

Анна Калашникова наконец приблизилась к завершению изнурительной эпопеи с продажей апартаментов в Дубае. Процесс, который длился с прошлого года, изрядно вымотал певицу и блогершу. Артистка, модель, певица и блогерша откровенно рассказала, насколько разительно отличается рынок недвижимости в ОАЭ от российского, и поделилась эмоциями от долгожданного финала сделки.

По словам Калашниковой, о том, что право собственности на ее дубайские апартаменты перешло новому владельцу, она узнала совершенно неожиданно — ей позвонили с ресепшена жилого комплекса.

«Мне позвонили с ресепшена дома, где находятся апартаменты, и сообщили, что пришел новый владелец с документами и сказал, что я уже больше не владелец», — цитирует Анну Калашникову MK.RU .

Ее реакция оказалась на удивление легкой и даже радостной: «Какое счастье! Пустите его уже скорее!» — ответила она, признавшись, что сама еще не была в курсе завершения сделки: оформлением занимался ее брокер.

Сразу после звонка Анна связалась со своим брокером и уточнила, действительно ли сделка состоялась. Получив утвердительный ответ, Калашникова не скрывала эмоций: процесс продажи оказался невероятно затянутым.

«Представляете, я почти два месяца назад летала оформлять документы для сделки с конкретным покупателем, я уже не говорю про сам процесс поиска покупателя — с прошлого года. Как же долго продается недвижимость в Дубае!» — поделилась артистка.

При этом деньги за квартиру до сих пор не поступили на счет: специфика расчетов в Дубае добавляет сложностей. Средства должны пройти через особую платежную систему, и Калашникова надеется получить их либо на этой, либо на следующей неделе.

«Я уже не верю: неужели мы закроем сделку в июле? Просто у меня сумасшедший август, и уже хочется все это завершить», — призналась она.

Отдельной болью для Калашниковой остается вопрос возврата депозитов. По ее словам, это отдельная непростая история. В противовес дубайским реалиям Анна с иронией сравнила ситуацию с рынком недвижимости в Москве.