«Каменный век»: Анна Калашникова с трудом избавилась от квартиры в Дубае
Анна Калашникова. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Анна Калашникова в ужасе от бюрократии в Арабских Эмиратах. В Москве, по ее словам, квартиру можно купить и продать за один день.
Анна Калашникова наконец приблизилась к завершению изнурительной эпопеи с продажей апартаментов в Дубае. Процесс, который длился с прошлого года, изрядно вымотал певицу и блогершу. Артистка, модель, певица и блогерша откровенно рассказала, насколько разительно отличается рынок недвижимости в ОАЭ от российского, и поделилась эмоциями от долгожданного финала сделки.
По словам Калашниковой, о том, что право собственности на ее дубайские апартаменты перешло новому владельцу, она узнала совершенно неожиданно — ей позвонили с ресепшена жилого комплекса.
«Мне позвонили с ресепшена дома, где находятся апартаменты, и сообщили, что пришел новый владелец с документами и сказал, что я уже больше не владелец», — цитирует Анну Калашникову MK.RU.
Ее реакция оказалась на удивление легкой и даже радостной: «Какое счастье! Пустите его уже скорее!» — ответила она, признавшись, что сама еще не была в курсе завершения сделки: оформлением занимался ее брокер.
Сразу после звонка Анна связалась со своим брокером и уточнила, действительно ли сделка состоялась. Получив утвердительный ответ, Калашникова не скрывала эмоций: процесс продажи оказался невероятно затянутым.
«Представляете, я почти два месяца назад летала оформлять документы для сделки с конкретным покупателем, я уже не говорю про сам процесс поиска покупателя — с прошлого года. Как же долго продается недвижимость в Дубае!» — поделилась артистка.
При этом деньги за квартиру до сих пор не поступили на счет: специфика расчетов в Дубае добавляет сложностей. Средства должны пройти через особую платежную систему, и Калашникова надеется получить их либо на этой, либо на следующей неделе.
«Я уже не верю: неужели мы закроем сделку в июле? Просто у меня сумасшедший август, и уже хочется все это завершить», — призналась она.
Отдельной болью для Калашниковой остается вопрос возврата депозитов. По ее словам, это отдельная непростая история. В противовес дубайским реалиям Анна с иронией сравнила ситуацию с рынком недвижимости в Москве.
«Хочу сказать всем хейтерам России: я покупаю в Москве квартиру за один день и за день продаю. Практически все можно решить онлайн с помощью доверенностей, цифровой подписи. Но в Дубае просто какой‑то каменный век», — резюмировала артистка.