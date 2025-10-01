Какую пенсию получают Дмитрий Дибров и Николай Дроздов: меньше 50 тысяч рублей

Шоумен Дмитрий Дибров не так давно развелся с 36-летней женой Полиной. Телеведущий продолжает неплохо зарабатывать на корпоративах, также он появляется в различных передачах. Ко всему прочему, шоумен получает достойную пенсию, размер которой он не скрывает.

Какая пенсия у Диброва

У 65-летнего Диброва, как он сам считает, вполне внушительное пособие от государства. Он получает в виде пенсии порядка 40 тысяч рублей. И доволен этим. Естественно, шоумен приходится работать, чтобы содержать троих несовершеннолетних детей.

От Полины Дибровой у телеведущего есть сыновья. Старшему из которых, Александру, — 16 лет, среднему, Федору, — 12, а младшему, Илье, — всего 10 лет.

"У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым", — приводит kp.ru слова Диброва.

Какая пенсия у Дроздова

88-летний телеведущий получает примерно столько же, сколько и Дибров, около 40 тысяч рублей в месяц. "Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки — тогда хорошо", — говорит Дроздов.

Но последние два года в силу возраста и проблем со здоровьем Николай Николаевич редко появляется на ТВ. Его стали реже приглашать и на съемки в рекламе. При этом Дроздов предпочитает не жаловаться. Поддержку ему оказывает жена Татьяна Петровна.

Не так давно появились слухи, что дочки телеведущего якобы не навещают его. Но супруга Дроздова утверждает, что это все неправда. Они с мужем не ждет особой поддержки от близких. Пока справляются со всем сами.