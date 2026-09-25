«Он какой-то уставший»: Зарубина считает, что Соседов невнимательно относился к своему здоровью

Известие о смерти Сергея Соседова стало настоящим ударом для его друзей и коллег по шоу‑бизнесу. Переживает и певица Ольга Зарубина, победительница шоу «Суперстар».

По ее словам, в последнее время она замечала, что Сергей выглядит уставшим, но он никогда не жаловался на здоровье и не давал повода думать, что с ним что‑то не так.

«Мне в последнее время казалось, что он какой-то уставший. У меня складывалось такое ощущение», — поделилась Зарубина с MK.RU .

Певица даже выдвинула свою версию того, почему организм критика не выдержал нагрузки. Она увлекается изучением культуры Древнего Китая и связывает случившееся с особенностями конституции человека.

«Так вот, если судить по Древнему Китаю, его конституция была менее выносливая. Он был — Ветер: высокий, худой… » — сказала Ольга Зарубина.

По ее версии, люди с такой конституцией плохо справляются с нагрузками, плохо переносят перемены, в том числе и разницу во времени.

«Думаю, что в случае с Сережей все наложилось: длительная дорога, долгий перелет, смена часовых поясов… Вот конституция и дала сбой», — заключила Ольга Зарубина.

Певица считает, что Сергею Соседову стоило быть более внимательным к своему здоровью. А он, видимо, пренебрегал какими-то деталями. И в итоге его организм дал сбой.

Для российского шоу‑бизнеса уход Соседова — огромная потеря, уверена Зарубина. Она с теплотой вспомнила о личных качествах критика — о том, сколько в нем было доброты и чуткости.

«Наша планета задыхается от ужасного негатива, который происходит вокруг. Зависть, ненависть, отсутствие любви, доброты, заботы, сострадания, сочувствия — все куда‑то ушло. А в нем это все было! И любовь, и доброта, и забота, и сострадание… Как же так произошло!» — риторически заключила Ольга Зарубина.

Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Музыкальному критику было 58 лет.

А вы как считаете, Ольга Зарубина права? Поделитесь в комментариях.