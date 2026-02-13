Какой подарок Диброва приготовила Товстику на День влюбленных: "Это останется между нами"

В этом году День всех влюбленных для Полины Дибровой станет особым. Ведь она наконец-то влюблена, да так, что об этом в курсе вся страна. Своему возлюбленному Роману Товстику Полина уже подготовила подарок.

Чем Диброва порадует Товстика 14 февраля?

Полина Диброва намекнула, что подготовила для Романа Товстика особенный подарок. Какой? Она раскрывать отказалась. Полина заявила, что это касается только их двоих.

"Подарок готов, но раскрывать не буду. Это останется между нами", — цитирует интриганку Полину MK.RU.

Полина при каждом удобном случае напоминает, что у них с Романом — настоящие чувства, истинная, всепоглощающая любовь. Они знают, что хотят быть вместе. И как можно дольше.

"Мы хотим быть вместе. По-настоящему. Чем дольше, тем сильнее", — поделилась Диброва.

Товстик дарит Полине бриллианты

И если Полина о своих подарках Роману говорить отказывается, то о его подношениях ей известно всем. С недавних пор у Дибровой появились новые украшения с бриллиантами. Очевидно, что это подарки миллиардера Товстика. Эксперты подсчитали, что Роман надарил Полине бриллиантов на несколько миллионов рублей. Шикарный мужчина!

Зато, по признанию бывшей жены Товстика Елены, Роман не поздравил с днем рождения их дочку Алису. Девочке в начале февраля исполнилось десять лет. А ее папа проигнорировал эту круглую дату.

