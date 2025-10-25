Какой гонорар Егор Крид просит за концерт — больше 10 млн рублей

Егор Крид решил воспользоваться своей возросшей популярностью. На руку певцу сыграли и его скандалы с медийными персонами. Даже такой пиар артист обратил в свою пользу.

Сколько зарабатывает Крид

Как пишет Telegram-канал Shot, если раньше за частные мероприятия, в то числе и концерты, Егор получил порядка 10 млн рублей, то теперь эта сумма выросла на 2 млн рублей.

Так, певец решил поднять ценник на свои выступления. И это при том, что Крид имеет целый список требований по райдеру к организаторам мероприятий, на которых он заявлен. Егор настаивает на максимальном люксе.

Так, сам артист и вся его команда ездит исключительно на Mercedes-Maybach S-Класс, Merсedes V-Класс Lux не старше трех лет. В салоне должны быть только ортопедические подушки. Проводить время после концертов Егор предпочитает в президентском люксе. Соглашается певец только на пятизвездочный отель. В номере — широкая кровать и шторы в стиле black-out.

Окна в номере Егор просит заклеивать черной тканью или пластиком, если в отеле нет подходящих штор. Также в ванной должны быть шампуни исключительно бренда Крида. Еще один пункт — охранник, который круглосуточно дежурит около номера звезды.

Почему Шуфутинский не позвал Крида на шоу

Ранее в Сети бурно обсуждали то, что Михаил Шуфутинский не стал приглашать Егора на свой концерт. Ведь когда-то музыкант исполнил в дуэте с молодым Кридом свой хит про 3 сентября. Артист дал понять, что не видит смысла звать Егора на все свои мероприятия.

Тем более, что тот скорее всего был занят. Шуфутинский дал понять, что прекрасно относится к певцу, считает его талантливым и трудолюбивым. Он уверен, что Крид не зря пользуется такой популярностью. И вполне заслужил признание.

А как вы считаете, почему Крид решил повысить свой гонорар за выступления? Пишите в комментариях.