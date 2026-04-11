Какие-то песни могла бы взять себе: Вика Цыганова хочет заменить Аллу Пугачеву

Идея включить песни Аллы Пугачевой в репертуар других артистов впервые прозвучала от общественного активиста Виталия Бородина. Позднее эту инициативу поддержала певица Вика Цыганова — она выразила желание исполнять композиции из репертуара Примадонны российской эстрады.

Позиция Вики Цыгановой: песни как общее наследие

Вика Цыганова аргументирует свою позицию тем, что музыкальные произведения не должны исчезать из культурного оборота из‑за обстоятельств, связанных с их первоначальным исполнителем. Цыганова считает песни Пугачевой наследием, которое Примадонне не принадлежит. Песни должны звучать из уст других исполнителей, раз Пугачева нам их уже не споет.

"На самом деле хорошие песни всегда должны звучать, их надо петь. Это же песенное наследие, которое не просто принадлежит Примадонне этой. Их сочиняли композиторы, поэты. И лишь потому, что человек предал родину и уехал, эти песни не должны переставать звучать", — сказала Вика Цыганова.

Какие песни Пугачевой нравятся Цыгановой

Вика Цыганова отметила, что ей подходят не все песни из репертуара Аллы Пугачевой. По словам исполнительницы, ее художественное творчество не схоже с тем, что представляла на сцене Пугачева. Тем не менее Цыганова обозначила ряд произведений, которые потенциально могла бы добавить в свою концертную программу.

"У Аллы Пугачевой не было патриотических песен. Там в основном все было о себе любимой. Но, конечно, это созвучно каждому человеку. Но какие‑то песни да, могла бы взять себе. Я в детстве очень любила песню "Этот мир", которую написал Леонид Петрович Дербенев, "Куда уходит детство", — добавила Цыганова.

Алла Пугачева уже четыре с лишним года не живет в России. Сначала она эмигрировала в Израиль, а позже переехала на Кипр. Недавно появилась информация, что Алла Борисовна продает квартиру в центре Москвы, которую ей подарил бывший зять Руслан Байсаров. В планах Пугачевой избавить и от замка в деревне Грязь, содержание которого обходится звездной семье очень дорого.

