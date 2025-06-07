Какие деньги Бородина потратила на свадебный образ?

Еще 3 июня Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. Пользователи Сети до сих пор обсуждают их свадьбу. Для телеведущей это торжество стало третьим.

Может быть поэтому знаменитость отказалась от традиционного белоснежного платья невесты. Свой брак пара регистрировала в Дворце бракосочетаний №1 в Барвихе.

Следом Ксения стала публиковать кадры с мероприятия. На праздник она позвала родственников и друзей. Пришли на вечеринку Ольга Орлова и Елена Бушина.

Особое внимание поклонников привлек свадебный образ знаменитости. На него Бородина потратила более 230 тысяч рублей. Ксения отдала предпочтение комбинезону от турецкого бренда за 120 тысяч рублей, туфлям Dolce&Gabbana за 105 тысяч рублей и сумочке Zara за 7,5 тысяч.

Поклонники ожидают, что телеведущая устроит второе пышное торжество. А пока они с женихом ограничились скромной церемонией "для своих". На пальчике у Ксении красовалось обручальное кольцо от Tiffany. Торжество в ресторане невеста устроила в "лимонном" стиле.