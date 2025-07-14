Какая разница в возрасте у Диброва с женой?

Известный телеведущий Дмитрий Дибров женился на никому не известной девушке из Ростова Полине Наградовой в конце марта 2009 года.

Этот союз по всем правилам считается мезальянсом. Дмитрий Дибров не только знаменитей и богаче своей супруги, он еще и намного старше Полины.

Разница в возрасте супругов составляет без малого тридцать лет. Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года, ему сейчас 65 лет. Полина появилась на свет 16 июля 1989 года. Ей на днях исполнится 36 лет.

Пара до недавнего времени убеждала всех, что разница в возрасте совершенно не является препятствием для счастливого брака и взаимопонимания в семье.

У Дибровых подрастают три сына. Но недавно появились основания полагать, что в семье не все прекрасно.

Полина Диброва больше не размещает в личном блоге фотографии с мужем. И отправилась в Индию, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Не исключено, что она столкнулась со стрессом.

Пока никаких комментариев ни Дмитрий Дибров, ни Полина на тему разлада не давали.