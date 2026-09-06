«Какая-то неловкость»: Жигунов прервал молчание о покойной Заворотнюк

К перезапуску истории Жигунов отнесся сдержанно. Он доверяет профессиональному чутью продюсера Николая Картозии и уверен, что у того были веские причины возвращаться к культовому ситкому.

«Коля Картозия очень талантливый человек и ничего не делает просто так. Значит, у него были для этого какие‑то мотивы. Ну, сняли и сняли. Ничего страшного в этом я не вижу», — поделился Сергей Викторович в программе «Ломовка Live».

Однако разговор плавно перешел к более личной и болезненной теме — Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни 30 мая 2024 года после тяжелой борьбы с онкологией. Жигунов признал, что решение вновь обратиться к истории, неразрывно связанной с именем покойной актрисы, вызывает определенный дискомфорт.

«Наверное, какая‑то неловкость должна быть у него по отношению к недавно умершей Насте. Но, опять же, как к этому относиться — личное дело каждого. Каждый сам решает, что ему можно, а что нельзя…» — поведал актер.

Если Жигунов занял сдержанную позицию, то его коллеги по оригинальному сериалу разошлись во мнениях куда заметнее. Борис Смолкин, сыгравший незабвенного дворецкого Константина, воспринял идею перезапуска куда жестче. А вот Ольга Прокофьева, известная зрителям как колоритная Жанна Аркадьевна, отнеслась к новому проекту благожелательно и пожелала ему доброго пути.

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