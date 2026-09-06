«Какая-то неловкость»: Жигунов прервал молчание о покойной Заворотнюк

История любви, зародившаяся на съемочной площадке «Моей прекрасной няни», долгие годы будоражила публику. Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк не просто блистали в одном из самых популярных ситкомов нулевых — между ними вспыхнул настоящий роман, ради которого артист покинул семью. Но судьба распорядилась иначе: Анастасия ушла к фигуристу Петру Чернышеву, и долгие годы Жигунов хранил молчание о бывшей возлюбленной. Теперь, спустя два года после ее ухода из жизни, актер впервые решил высказаться — причем поводом для откровений стал новый сериал «Няня Оксана», осенью 2025 года вернувший зрителям полюбившуюся историю в современном прочтении.
«Моя прекрасная няня» стала настоящим телевизионным феноменом: первый сезон вышел в 2004 году, и образы няни Вики и Максима Шаталина навсегда закрепились за Заворотнюк и Жигуновым. Современная версия — «Няня Оксана» — изменила не только имена, но и исполнителей: главную роль сыграла Олеся Иванченко, а ее экранным партнером стал Виктор Хориняк. Проект, ожидаемо, вызвал бурные споры среди зрителей и коллег по оригинальному сериалу.
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Фото: Владимир Мышкин / Russian Look / Global Look Press
К перезапуску истории Жигунов отнесся сдержанно. Он доверяет профессиональному чутью продюсера Николая Картозии и уверен, что у того были веские причины возвращаться к культовому ситкому.
«Коля Картозия очень талантливый человек и ничего не делает просто так. Значит, у него были для этого какие‑то мотивы. Ну, сняли и сняли. Ничего страшного в этом я не вижу», — поделился Сергей Викторович в программе «Ломовка Live».
Однако разговор плавно перешел к более личной и болезненной теме — Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни 30 мая 2024 года после тяжелой борьбы с онкологией. Жигунов признал, что решение вновь обратиться к истории, неразрывно связанной с именем покойной актрисы, вызывает определенный дискомфорт.
«Наверное, какая‑то неловкость должна быть у него по отношению к недавно умершей Насте. Но, опять же, как к этому относиться — личное дело каждого. Каждый сам решает, что ему можно, а что нельзя…» — поведал актер.
Если Жигунов занял сдержанную позицию, то его коллеги по оригинальному сериалу разошлись во мнениях куда заметнее. Борис Смолкин, сыгравший незабвенного дворецкого Константина, воспринял идею перезапуска куда жестче. А вот Ольга Прокофьева, известная зрителям как колоритная Жанна Аркадьевна, отнеслась к новому проекту благожелательно и пожелала ему доброго пути.
А вы смотрели новый сериал про няню Оксану? Понравился? Поделитесь в комментариях.