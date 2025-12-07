Как живет звезда фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова: двое детей и развод с мужем-оператором

Актриса Евгения Осипова, которая полюбилась многим благодаря фильму "Доярка из Хацапетовки", поделилась историей тяжелой борьбы за здоровье своего сына Максима. Он страдает от сахарного диабета первого типа.

Судьба звезды фильма "Доярка из Хацапетовки"

Осипова родила мальчика от оператора Анатолия Симченко, с которым состояла в длительных отношениях. Также у пары есть общая дочка София. Супруги развелись еще в 2022 году. И с тех пор женщине приходится справляться с проблемами сына самостоятельно. На поддержку со стороны она не надеется.

Евгения вспомнила, что первые месяцы после того, как они узнали о диагнозе, оказались для семьи невероятно сложными. В течение первого года мальчик попадал в отделение реанимации четыре раза. Осиповой не хватало знаний, как правильно ухаживать за больным ребенком с таким диагнозом, как диабет.

"Четыре года назад сыну поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию", - призналась Осипова в передаче Андрея Малахова.

Отношения Осиповой с бывшим мужем

Звезда фильма "Доярка из Хацапетовки" откровенно рассказывает о переживаниях, вызванных болезнью сына. Ребенок тяжело воспринимает хронический недуг. Он как и все хочет быть совершенно здоровым.

"Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоровым?" Я ответила ему: "Никогда", - с болью говорит Осипова.

Ее собственное эмоциональное состояние ухудшилось настолько, что Евгения набрала почти тридцать килограммов лишнего веса. Узнала она и неприятную новость о семейной жизни бывшего мужа. Оказалось, что тот в свое время жил на две семьи. Актриса едва сумела справиться с таким стрессом. И даже пыталась забыться с помощью алкоголя. Но к счастью, решила бросить это занятие.

Бывший муж Евгению не поддерживает. С детьми общается только в редких случаях, когда ему этого хочется. Так что рассчитывать от отца своих детей она не может.

