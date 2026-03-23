Как живет младшая дочь Михаила Ефремова: уехала в Америку, учится на хореографа

Телеграм-канал "НеМалахов" опубликовал фотографии младшей дочери Михаила Ефремова Надежды. На них 18-летняя девушка позирует в ярком купальнике. Известно, что Надежда учится на хореографа в Америке.

С чего началось увлечение Надежды

Надя Ефремова окончила известную московскую школу № 57 с математическим уклоном, но ее истинным призванием всегда было искусство движения.

С детства увлеченная танцами, она серьезно развивала свой талант в популярных московских студиях, например, в "PROтанцы", посещала мастер-классы известных хореографов и становилась призером чемпионата по современной хореографии.

Также Надежда участвовала в иммерсивной постановке "Девочка со спичками" хореографа Мигеля, пробуя себя не только как исполнительница, но и как постановщик, черпая идеи в кинематографе и театре.

Затем она значительно повысила свою квалификацию, пройдя интенсивный курс современного танца в израильском Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre в Тель-Авиве — мировой мекке современного балета.

Несмотря на солидную стоимость обучения для иностранцев (примерно 300 тысяч рублей), эта стажировка стала для нее важнейшим шагом в профессиональном становлении.

И как она отправилась в Нью-Йорк

В прошлом году стало известно, что Надежда продолжит образование за рубежом. Она успешно поступила в американский частный университет Hofstra в Нью-Йорке, где будет изучать хореографию.

По словам друга семьи, Надежда зачислена на четырехлетнюю программу по подготовке танцоров и хореографов. Ее творческие способности были отмечены стипендией, которая покроет 60% стоимости обучения.

