Как живет единственная дочь Аллегровой?

Дочка Ирины Аллегровой — Лала — во многом повторила судьбу своей мамы. К примеру, она достаточно рано узнала, что такое материнство. Сына Александра наследница певицы родила в 1995 году. На тот момент ей было всего 23 года. Дочка артистки училась в институте и занималась воспитанием сына.

Причем Лала сумела поступить в ГИТИС. А вот ее маму в это престижное учебное заведение в свое время не приняли. В итоге дочь Ирины Аллегровой получила образование на режиссерском факультете.

Примечательно, что девушке не удалось сохранить отношения с отцом ее ребенка Эрнестом Барсегяном. Говорили, что инициативу проявил сам мужчина, предложив Лале расстаться. Якобы он был против рождения ребенка. Но когда на свет появился маленький Саша, Эрнест передумал. Дочка Аллегровой не держала обиду на экс-возлюбленного. Она позволила Барсегяну общаться с ребенком, понимая, что тому нужен отец, пишет Voice .

От своей мамы Лала получила мощный голос и сильный вокал. Она также пыталась построить карьеру на эстраде. И даже какое-то время работала на бэк-вокале у Аллегровой. Но дальше карьера девушки на сцене не сложилась. Затем дочка артистки выступала как ее директор. Она занималась постановкой концертных номеров. При этом дочь певицы всегда оставалась в звездной тени своей родительницы.

При этом Лала не скрывала, что мама всегда оказывала ей поддержку. В семье сложились теплые и доверительные отношения. Сегодня Лале 53 года. И она также живет в особняке своей мамы в Подмосковье. Внук Ирины Аллегровой выбрал дипломатическую карьеру, окончив МГИМО.

А Лала вышла замуж за Артема Артемьева, он младше своей избранницы на четырнадцать лет. Зять Ирины Аллегровой — чемпион России по дзюдо. С дочерью певицы мужчина живет без малого двенадцать лет.