Как живет дочь Светланы Сорокиной, которую телеведущая взяла в детдоме

Телеведущая Светлана Сорокина почти год ездила по разным детским домам. Она надеялась встретить своего ребенка. И вот однажды 11-месячная девочка схватилась ручками за ногу телезвезды и ни в какую не хотела разжимать их. Этот душевный момент стал решающим — Светлана приняла решение дать малышке семью и удочерила ее.

Воспоминания Сорокиной о знакомстве

Сама Сорокина так описывала тот незабываемый миг первой встречи.

"Она потянулась ко мне. С тех пор мы больше не расставались. Кстати, оказывается, Тосю до меня уже дважды пытались взять в дети, но она ни к кому не пошла, плакала, не давалась", — приводит слова телеведущей kp.ru.

Удочеренную девочку Светлана Сорокина нарекла Тоней — имя было выбрано в память о дорогой бабушке Светланы, которую она очень любила.

Тихие годы взросления

Светлана предпочла растить дочь без лишнего внимания публики. При этом в семье всегда царила атмосфера искренности: Антонина с ранних лет была в курсе обстоятельств своего появления в семье, что укрепило их взаимное доверие.

Со временем маленькая Тоня выросла, получила образование — она успешно окончила филологический факультет Высшей школы экономики. Сейчас девушка состоит в отношениях с молодым человеком по имени Кирилл, который работает юристом. Пару сближают общие интересы: они оба увлечены азиатской культурой и живо интересуются искусством.