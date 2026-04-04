Как живет дочь Светланы Сорокиной, которую телеведущая взяла в детдоме

Телеведущая Светлана Сорокина почти год ездила по разным детским домам. Она надеялась встретить своего ребенка. И вот однажды 11-месячная девочка схватилась ручками за ногу телезвезды и ни в какую не хотела разжимать их. Этот душевный момент стал решающим — Светлана приняла решение дать малышке семью и удочерила ее.
Воспоминания Сорокиной о знакомстве
Сама Сорокина так описывала тот незабываемый миг первой встречи.
"Она потянулась ко мне. С тех пор мы больше не расставались. Кстати, оказывается, Тосю до меня уже дважды пытались взять в дети, но она ни к кому не пошла, плакала, не давалась", — приводит слова телеведущей kp.ru.
Удочеренную девочку Светлана Сорокина нарекла Тоней — имя было выбрано в память о дорогой бабушке Светланы, которую она очень любила.
Тихие годы взросления
Светлана предпочла растить дочь без лишнего внимания публики. При этом в семье всегда царила атмосфера искренности: Антонина с ранних лет была в курсе обстоятельств своего появления в семье, что укрепило их взаимное доверие.
Со временем маленькая Тоня выросла, получила образование — она успешно окончила филологический факультет Высшей школы экономики. Сейчас девушка состоит в отношениях с молодым человеком по имени Кирилл, который работает юристом. Пару сближают общие интересы: они оба увлечены азиатской культурой и живо интересуются искусством.
Тоня и ее приемная мама Светлана Сорокина внешне очень похожи. Фото: соцсети
Особые отношения матери и дочери
Светлана не скрывает теплых чувств к своей единственной дочери и признается, что не представляет жизни без нее. Ведущая отмечает поразительное сходство с Тоней и искренне восхищается ее качествами.
Прошло 23 года с момента удочерения — из крошечной малышки Тоня превратилась в изящную и привлекательную девушку. Внешнее сходство с матерью бросается в глаза, а по словам самой Сорокиной, дочь во многом превзошла ее. В январе 2026 года Светлана отметила 69‑й день рождения, и рядом с ней по‑прежнему находится ее главная поддержка и радость — любимая Тоня.
"Это мой родной ребенок, моя кровь. Тоня не просто похожа на меня, она является улучшенной копией. Она гораздо способнее, энергичнее, красивее", — признается Сорокина.