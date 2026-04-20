Как выглядит уехавшая из России Оксана Фандера: улыбается, с детьми, в соломенной шляпе

Где теперь живет Оксана Фандера

В 2022 году актриса, известная по фильмам "Статский советник" и "В движении", переехала в Тбилиси, оставив в Москве мужа Филиппа Янковского и двоих детей.

С того времени она ведет уединенный образ жизни, почти не появляется на экране и редко попадает в поле зрения медиа.

В Грузии Фандера тоже словно исчезла из публичного пространства: она отошла от светской активности, избегала внимания прессы и предпочла роль хозяйки дома.

И лишь в сентябре 2025 года ситуация изменилась. Художник Андрей Бартенев разместил в соцсетях фотографии с фестиваля во Франции, где запечатлен вместе с Оксаной.

Фандера и Бартенев позировали с бокалами вина и улыбками. На актрисе — светлое платье и та же соломенная шляпа, что на фото с сыном и дочерью в примерочной.

