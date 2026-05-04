Как выглядит старший сын Ольги Орловой: «Взрослый мужик»

Старший сын певицы и ведущей Ольги Орловой Артем отмечает 25-летие. В честь этого события Ольга выложила в соцсетях совместное фото с первенцем. И снабдила его комментарием, потянувшим за собой шлейф из высказываний хейтеров.

Ольга Орлова поздравила сына

«Мой самый первый, мой любимый, прекрасный, умный, добрый, настоящий друг, мой сыночек, с днем рождения тебя! Моя гордость, опора и поддержка во всем. Очень сильно люблю тебя и буду стоять за тебя, что бы ни случилось! P.S Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто бы старше меня выглядит, нет разве?», - написала Ольга в соцсетях.

И получила порцию негатива

И кто-то подумает, что лучше бы не писала. Под постом Ольги Орловой сформировалась гильдия советчиков, как лучше жить ее сыну. Например, ему посоветовали сесть на диету.

Встречались и совсем беспардонные комментарии, например, такой.

«Какой-то несуразный он, ноги короткие, тело полное, как у мужика 45 лет. Уже лысый почти. Походу разбаловали вы своего корзиночку. Спортом не занимается и не занимался. Никогда не работал. Это видно», - прокомментировала одна из подписчиц.

Нашлись и такие, кто выступил против Ольги. По мнению таких комментаторов, пост певицы о молодом сыне граничит с глупостью и токсичностью.

Кстати, фото сделано в Японии, в зоопарке Токио. Ольга сейчас отдыхает в стране Восходящего солнца с мужем и маленькой дочерью Анной.

А что вы думаете о посте Ольги? Делитесь в комментариях!