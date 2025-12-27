Как выглядит шестая жена 61-летнего Гордона — Барановская показала фото с Алиной

Шоумен Александр Гордон женился в шестой раз. Его невестой стала 23-летняя Алина Михайлова. Ради нее ведущий программы "Мужское/Женское" на Первом канале бросил свою пятую жену арфистку Софию Каландадзе.

На ком женился Гордон

Возлюбленной шоумена всего 23 года. Тогда как самому Гордону — 61 год. Алина родом из Томска. И разница в возрасте молодоженов не смущает. В гостях у пары успела побывать и Юлия Барановская, которая пришла в восторг от невесты Александра. Она и "засветила" свежее фото влюбленных, на котором Михайлова предстала без макияжа. У нее темные волосы и густые брови, а также смуглая кожа.