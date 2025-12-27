Как выглядит шестая жена 61-летнего Гордона — Барановская показала фото с Алиной

Шоумен Александр Гордон женился в шестой раз. Его невестой стала 23-летняя Алина Михайлова. Ради нее ведущий программы "Мужское/Женское" на Первом канале бросил свою пятую жену арфистку Софию Каландадзе.
На ком женился Гордон
Возлюбленной шоумена всего 23 года. Тогда как самому Гордону — 61 год. Алина родом из Томска. И разница в возрасте молодоженов не смущает. В гостях у пары успела побывать и Юлия Барановская, которая пришла в восторг от невесты Александра. Она и "засветила" свежее фото влюбленных, на котором Михайлова предстала без макияжа. У нее темные волосы и густые брови, а также смуглая кожа.
"Мой любимый Сашка вчера женился. История сильная: в ЗАГС приехал до открытия, поэтому двери ему и его красавице-невесте Алине открывал охранник. Вот так пришлось подождать, чтобы связать себя узами брака.
Ну, а вечером, в кругу друзей, родных и близких отметили свадьбу тепло, по-домашнему, уютно и весело. Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон", - отметила Барановская.
Александр Гордон с Юлией Барановской и женой Алиной. Фото: соцсети
Где Гордон познакомился с шестой женой
Телеведущий знает свою супругу уже четыре года. Кстати, родители Михайловой выбор дочери одобрили и не стали препятствовать ее отношениям с взрослым мужчиной. Алина не скрывает, что с 61-летним мужем ей всегда интересно, но порой бывает нудно.
Роман с красавицей-художницей он завел в конце 2025 года, за два месяца до развода с арфисткой Софией Каландадзе. Причем с пятой женой Гордон венчался в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Ради отношений с Алиной телеведущий даже специально ездил в Томск. А семья Михайловой побывала на их свадьбе в Москве.
Алина родилась 1 августа 2002 года в провинциальном Томске. Где именно Гордон познакомился с девушкой, непонятно. Но успел завязать с ней отношения будучи в пятом браке, что не смутило Михайлову. О своем детстве девушка отзывается с особой теплотой, подчеркивая, что жила вместе с бабушкой и дедушкой.
