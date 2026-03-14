Как выглядит Лерчек после начала химиотерапии: улыбается вопреки всему

Сегодня у Валерии Чекалиной начался курс химиотерапии. Ее возлюбленный, Луис Сквиччиарини, разместил в сети первое фото блогера, сделанное в больнице. На снимке девушка выглядит уставшей и заметно похудевшей.

Как проходит лечение Валерия Чекалина

Пациентка проходит лечение в государственной клинике, поскольку ее семья не может позволить себе частное медицинское учреждение. По сведениям СМИ, на этой неделе Валерия должна была быть госпитализирована в государственный онкоцентр, однако собрать врачебный консилиум не получилось.

Сейчас медики проводят обезболивающую терапию сильнодействующими препаратами, из-за которых пациентка преимущественно находится в состоянии сна.

Несмотря на трудности, многодетная мать демонстрирует настоящую силу духа. Находясь в больнице, она находит в себе силы улыбаться и беседовать с доктором, который тоже старается ее подбодрить. Как пояснил Луис, Лере поставили катетер-порт в области шеи для введения химиотерапии. Он поблагодарил всех за молитвы в ее поддержку.

Как держится Лерчек

Позже в социальных сетях появилось видео из больничной палаты, где Лера делится впечатлениями после прохождения химиотерапии. Валерия настроена на победу над болезнью: "Всё будет хорошо, особенно с такой поддержкой! Я чувствую, что за меня болеет весь мир", — уверенно заявила известная блогер.

Действительно, многочисленные поклонники и друзья Леры продолжают поддерживать ее, призывая не опускать руки, и стараются оградить от негативных комментариев. А в Сети меж тем распространяется мнение, что развитие болезни могло быть спровоцировано сильным стрессом.

Напомним, на Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина завели уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. Период домашнего ареста, по мнению многих, отнял у нее драгоценное время, которое можно было бы использовать для более раннего обнаружения заболевания.