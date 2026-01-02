Как в Москве прошло прощание с Эмилем Кио: в камерной обстановке, с отпеванием

В Москве, в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, прошла церемония прощания с прославленным советским и российским цирковым артистом, народным артистом РСФСР Эмилем Кио. Легендарный иллюзионист ушел из жизни во вторник, 30 декабря, в возрасте 87 лет.

Как в Москве прощаются с Эмилем Кио

В зале памяти собрались друзья, коллеги и почитатели таланта знаменитого артиста. Многие приносили цветы, чтобы выразить свои соболезнования и проститься с ним.

Церемония прощания началась в 12:00 по московскому времени. После завершения гражданской панихиды артиста предадут земле на территории Троекуровского кладбища.

Последнее прощание с артистом состоялось в камерной обстановке среди родных и включало обряд отпевания. Запланирована кремация.

Цирковой мир отдал дань уважения своему мастеру: венки прислали коллективы Союза деятелей циркового искусства, Большого Московского цирка и цирка на Цветном бульваре.

Напомним, об уходе Эмиля Кио в своем блоге сообщил известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Чем прославился Эмиль Кио

Эмиль Ренард-Кио (при рождении — Эмиль Гиршфельд) появился на свет 12 июля 1938 года во Владикавказе. Его путь в цирке начался в 1960-е годы.

Первоначально он ассистировал своему отцу, Эмилю Теодоровичу Ренард-Кио, а впоследствии создал авторский иллюзионный аттракцион. В 1991 году артист возглавил Союз цирковых деятелей России, заняв пост председателя.

Эмиль Кио стал знаменит своими зрелищными иллюзиями, например, превращением гибкого каната в твердый шест и трюком, когда из маленького "Запорожца" появлялось 18 человек.

После кончины отца в 1965 году он вместе с братом Игорем продолжил семейное дело в цирке. В 2012 году иллюзионист завершил активные гастроли, передав свои номера и реквизит коллеге Эрнесту Саркисяну.

В 1981 году Эмиль Кио взял в жены Иоланту Ольховикову — дрессировщицу попугаев и потомственную артистку. Интересно, что до этого она 11 лет состояла в браке с его братом Игорем Кио. Позже Ольховикова стала ассистенткой в знаменитой цирковой династии.

Эмиль Кио посвятил своей профессии всю жизнь. Его представления посмотрели свыше 60 миллионов зрителей.

И по сей день многие иллюзионисты называют его своим учителем. Ведь свое ремесло Эмиль Кио превратил в волшебство.

А еще известный иллюзионист считал, что свои знания нужно передавать детям. Больше 16 лет он вел в журнале "Юный техник" рубрику, в которой показывал закулисье своего ремесла. Он не боялся, что это уменьшит интерес к его концертам. Артист всегда собирал аншлаги.

Причем дети Эмиля Кио-младшего не пошли по его стопам. Увы, цирк не стал их главной любовью.