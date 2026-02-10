"Как только оклемаюсь": Симоньян сделала признание о возвращении на ТВ

Журналистка Маргарита Симоньян в телеграм-канале ответила на вопросы поклонников. Они обеспокоены тем, что Маргарита давно не появлялась на экранах ТВ. А ведь все знают, что несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, Симоньян продолжает активно работать.

Что сейчас происходит с Симоньян

Маргарита Симоньян недавно прошла курс лучевой терапии. И сейчас приходит в себя от побочной реакции организма на сложное лечение. Несмотря на плохое самочувствие, Маргарита Симоньян находит возможность пообщаться со своей аудиторией в телеграм-канале.

Она ответила на вопрос подписчицы, когда вернется в эфир.

"Маргарита, нескромный вопрос. Мы увидим вас в передаче Соловьева?" — поинтересовалась женщина.

Симоньян ответила, что будет очень стремиться к этому. Не сама. Она уповает на помощь Бога.

"Надеюсь. Как только оклемаюсь от побочек лучевой. С Божьей помощью", — написала Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

Сложные испытания для Маргариты Симоньян

В конце сентября прошлого года Маргарита Симоньян потеряла мужа, сердце режиссера Тиграна Кеосаяна остановилось. Кинематографист ушел из жизни в больнице, не придя в сознание. Ему было всего 59 лет.

Девять месяцев она прожила в сложной борьбе за жизнь Тиграна. Финал этой борьбы оказался самым тяжелым. Из-за стресса Маргарита Симоньян подорвала и свое здоровье. Врачи выявили у нее онкологическое заболевание.

Симоньян перенесла операцию, прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии. Телеведущая полна решимости победить болезнь. Но ее физическое состояние пока остается тяжелым.

Маргарита потеряла волосы, на людях она появляется в парике. А на днях показала, как выглядит без него.

Пару дней назад Маргарита рассказала, как себя чувствует ее свекровь пережившая сына. Симоньян призналась, что Лаура везде следует за ней и не остается одна.

