Как Шаляпин обидел ребенка в шоу 'Дети против': перешел грань, принизил

Выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин известен многим своими яркими высказываниями. Артист успел рассориться с Ириной Дубцовой, которая была его подругой детства. На этот раз певец оказался втянут в новый скандал из-за своих необдуманных слов.

За что Шаляпина хотят "отменить"

Теперь пользователи Сети хотят "отменить" Шаляпина. То есть байкотировать его концерты, запретить ему появляться на ТВ-шоу, давать какие-то публичные комментарии и вести привычный светский образ жизни. Непонятно, осознал ли сам Прохор, какую ошибку он допустил. Или же считает себя правым. Однако дело было так.

В шоу "Дети против" один из юных участников спросил у Шаляпина, работал ли тот грузчиком. Прохор, видимо, не оценил то, что его собеседник в первую очередь ребенок. И позволил себе циничный выпад в адрес мальчика. "Нет, я для тебя это уступаю", — ответил певец ребенку.

Именно эти слова артиста вызвали бурную реакцию в Сети. Интернет тут же разделился во мнениях. Многие решили, что артист перешел допустимую грань, пишет Telegram-канал Super . Общественность требует, чтобы Шаляпин как минимум извинился перед ребенком или как максимум был "отменен" на всех телеканалах.

Ссора Шаляпина с Дубцовой

Шаляпин успел поскандалить и с Дубцовой, назвав подругу юности "сбитым летчиком". Певица в долгу перед Прохором не осталась, заявив, что он-то, в отличие от другие фабрикантов, "добился всего, чего хотел". Также артистка намекнула, что свою карьеру Шаляпин строил благодаря престарелым женам.

«Я с Прохором не созванивалась и не переписывалась с тех пор, как он еще был Андрей Захаренков. Я думаю, он счастлив. Наконец-то добился того, чего хотел — стал мемом», — уточнила Дубцова.

А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и вовсе называл Шаляпина "странным персонажем". До этого певец успел обесценить и его труды. Прохор назвал Пригожина бесполезным продюсером и вчерашним днем. Это удивило мужа певицы Валерии, который сотрудничает с именитыми артистами.

А как вы считаете, почему Шаляпин позволил себе такой выпад в адрес ребенка в шоу "Дети против"? Пишите в комментариях.