Как сейчас выглядит красавчик-сын Александра Лукашенко: с залысинами, похож на скуфа

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на Парад победы в Москву вместе со своим младшим, 21-летним сыном Николаем.
Как взрослеет Николай Лукашенко
Журналисты прозвали Николая крашем за его миловидную внешность и наличие многочисленных талантов. Однако, как шутит Телеграм-канал «НеМалахов», число поклонниц сына белорусского президента может поубавиться.
Все дело в том, что Николай взрослеет. И это взросление накладывает отпечаток на внешность парня. Так, в соцсетях отмечают, что у него уже начинают появляться залысина. Увы, некогда красавчик Николай становится похож на скуфа. И это видно по снимкам с парада Победы.
Но, конечно, продолжает оставаться завидным женихом.
Александр Лукашенко с сыном и Владимиром Путиным. Фото: Телеграм-канал Пул Первого
Что известно о Николае Лукашенко
Младший сын Александра Лукашенко родился 31 августа 2004 года. После школы Николай поступил в БГУ на факультет технологии органических веществ и параллельно учится по обмену в Пекинском университете на биотехнолога. Обучение там ведется на английском языке, выпускники получают два диплома: белорусского и китайского университетов.
Из-за частых появлений на публике Николая прозвали «белорусским принцем». Широкую известность в России он как раз получил после парада Победы в Москве в 2020 году.
Он сидел рядом с Владимиром Путиным, и его часто показывали по телевизору. В 2025-м Лукашенко-старший снова приехал на Парад с сыном. И 2026-й год не стал исключением.
Николай известен музыкальными способностями: его педагог отмечала глубокий аналитический подход и бойцовский характер ученика. Он любит джаз и классику, исполняет на фортепиано Бетховена и Рахманинова.
В спорте Лукашенко-младший тоже преуспел: в 2018-м взял серебро на биатлонных соревнованиях, а в 2016-м стал лучшим бомбардиром на хоккейном турнире.
