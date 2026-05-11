Как сейчас выглядит красавчик-сын Александра Лукашенко: с залысинами, похож на скуфа

Что известно о Николае Лукашенко

Младший сын Александра Лукашенко родился 31 августа 2004 года. После школы Николай поступил в БГУ на факультет технологии органических веществ и параллельно учится по обмену в Пекинском университете на биотехнолога. Обучение там ведется на английском языке, выпускники получают два диплома: белорусского и китайского университетов.

Из-за частых появлений на публике Николая прозвали «белорусским принцем». Широкую известность в России он как раз получил после парада Победы в Москве в 2020 году.

Он сидел рядом с Владимиром Путиным, и его часто показывали по телевизору. В 2025-м Лукашенко-старший снова приехал на Парад с сыном. И 2026-й год не стал исключением.

Николай известен музыкальными способностями: его педагог отмечала глубокий аналитический подход и бойцовский характер ученика. Он любит джаз и классику, исполняет на фортепиано Бетховена и Рахманинова.

В спорте Лукашенко-младший тоже преуспел: в 2018-м взял серебро на биатлонных соревнованиях, а в 2016-м стал лучшим бомбардиром на хоккейном турнире.

