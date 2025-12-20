Как сейчас выглядит "американская" внучка Пугачевой — на голову ниже мужа Орбакайте

Как сейчас выглядит "американская" внучка Пугачевой

Однако пользователи Сети обратили внимание на то, как выглядит 13-летняя дочка Орбакайте. Клавдия вот-вот догонит отца по росту. Она ниже Михаила всего на голову. И это при том, что Земцов настоящий великан — его рост составляет 193 см. Его жену Кристину маленькой тоже не назовешь.

Но Клавдия, будучи подростком, и по сути еще ребенком, обладает всеми данными, чтобы догнать и перегнать отца. У девочки длинные ноги, она стройная и очень худенькая. Точно такой же была Орбакайте в детстве.

"Какой рост у Клавы — уже 180?" - пишет Дарья Семенова. "Внучка у Аллы выше папы будет! Уже такая рослая, статная", - добавила Ксения Ильина.

Сама Клавдия из-за своего роста не комплексует. А даже наоборот, она часто подбирает наряды, которые подчеркивают длину ее ног. Также внучка Примадонны то и дело щеголяет в обуви на каблучках.

Кстати, пока Орбакайте отдыхает в Нью-Йорке, Пугачева в эмиграции презентовала новый клип на песню "Давай просто жить". Так, Примадонна пела, что по судьбе она привыкла лететь то вверх, то стремительно падать вниз. Также недавно певица прокомментировала вокал своего внука Никиты Преснякова. Он перепел хит "Люби меня, люби".

