Как Седокова справилась с травлей после гибели Тиммы: "Люди давно вымещают на мне агрессию"

Певица Анна Седокова разоткровенничалась в личном блоге. Звезде уже почти год не дают спокойно жить хейтеры. Седокову нещадно травят в Сети, считая ее виноватой в выборе другого человека.

За что травят Анну Седокову

Певицу Анну Седокову после гибели ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в Сети назначили виноватой за его выбор. На звезду обрушился жесткий хейт. И он не утихает и по сей день.

Не так давно Анне написали, чтобы она 'сдохла'. Та со слезами призналась, что это случилось с ней еще год назад.

"Поверьте, я сдохла год назад практически", — заверила Седокова.

И все же среди фолловеров Анны нашлись и сердобольные люди. Они проявили сочувствие и попросили Седокову рассказать, как она выдерживает такой натиск хейта. Анна дала понять, что ей не привыкать к агрессии в свой адрес.

"Люди давно вымещают на мне агрессию и свои страхи. Я получаю не много таких сообщений, но каждое из них ранит меня очень больно. Я не понимаю, что я им сделала", — призналась Анна Седокова.

Что случилось с Анной Седоковой

Бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, покончил с собой в день рождения певицы. Его не стало 17 декабря 2024 года. Накануне, 9 декабря, Седокова официально развелась с Тиммой. Певица признавалась, что в последние месяцы брака она жила как в аду.

Родные Тиммы подавали в суд на Анну, они обвиняли ее в доведении Яниса до самоубийства. Близкие спортсмена до сих пор не могут успокоиться и принять его выбор.

