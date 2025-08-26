Как проходит реабилитация искалеченной в Дубае Ковальчук — поднялась с инвалидного кресла

Мария Ковальчук серьезно пострадала в Дубае. С множественными переломами девушка попала в местную клинику в крайне тяжелом состоянии.

Мария Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии

Теперь Марию ждет долгая реабилитация. Девушка поделилась тем, как она живет в Норвегии. Чудо уже то, что Ковальчук смогла встать на ноги с инвалидного кресла. Она уже ходит на прогулку с подругами. И любуется красотами местной природы. Похоже, что Ковальчук мечтает забыть обо всем, что произошло с ней в Дубае.

Ксения Собчак узнала правду о травмах Ковальчук

В интервью Ксении Собчак Мария Ковальчук рассказала, как на самом деле получила свои травмы. Она попала на закрытую вечеринку в один из отелей Дубая. Там были некие "дети" богатых родителей.

Поняв, что праздник может закончится для нее нехорошо, Мария попыталась убежать от молодых людей. Так она оказалась на стройке. Где и получила травмы лица и головы, пишет Starhit .

Участники вечеринки также дали комментарии. Они заверили, что в Дубае шло серьезное расследование. И все причастные прошли доскональную проверку трех ведомств ОАЭ. И подкупить там никого не возможно.

Так что едва ли богатые родители могли повлияет на следствие. Официальные выводы были однозначными: никто из "детей-мажоров" не имел отношения к травмам Ковальчук.

Позже девушка заявила, что соврала в интервью Собчак. "Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков", — заявила Мария.