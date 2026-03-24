"Как-то приняли это": солистка "Тату" Лена Катина — о конфликте с Юлией Волковой

Солистка группы "Тату" Лена Катина поделилась подробностями о своих взаимоотношениях с Юлией Волковой после многолетнего конфликта. Исполнительница призналась, что артистки смогли восстановить общение, но намеренно избегают обсуждения прежних разногласий.

Откровения о непростом прошлом

"Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг в друга в глаза и как‑то приняли это. Никто не извинялся", — поделилась Лена Катина в беседе с kp.ru.

По словам певицы, за время разлуки обе исполнительницы повзрослели и по‑новому взглянули на многие моменты. Сейчас их связь приобрела более гармоничный характер — она выходит за рамки обычного рабочего общения, но при этом не достигает уровня тесной дружбы.

"Нас многое связывает, и, конечно, у нас с ней теплые отношения. Назвать это не дружбой сложно, назвать это супердружбой тоже сложно. У нас просто очень хорошие человеческие отношения", — добавила певица.

Идея воссоединения: как все началось

Как отметила Лена Катина, мысль о возобновлении совместной работы появилась не мгновенно. Фанаты долгое время высказывали пожелания о возвращении на сцену дуэта "Тату", а позже поступило перспективное предложение от команд обеих артисток.

После встречи и детального обсуждения условий исполнительницы приняли решение дать шанс новому творческому сотрудничеству. При этом Лена подчеркнула, что невозможно предугадать, насколько продолжительным окажется этот союз.

Напомним, участницы группы "Тату" анонсировали воссоединение дуэта спустя 14 лет. Произошло это событие летом 2025 года.