Как познакомились Прилучный и Брутян?

Будущие супруги познакомились на съемках сериала «В клетке», когда Павел Прилучный состоял в официальном браке с Агатой Муцениеце. Зепюр Брутян проявила интерес, но Прилучный был счастлив в отношениях.
В 2020 году Муцениеце публично обвинила мужа в домашнем насилии, что привело к разрыву отношений. Актриса неоднократно высказывалась о конфликтах с экс-супругом, подчеркивая негативные последствия для детей.
После развода Прилучный перестал обсуждать личную жизнь, игнорируя слухи о романе с Мирославой Карпович. Актер подчеркнул, что отношения были преувеличены прессой. Они никогда не позиционировали себя как пара. Хотя вместе отдыхали в Сочи, пишет
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке". Фото: соцсети
Осенью 2021 года начались съемки второго сезона сериала "В клетке", что дало возможность Павлу Прилучному и Зепюр Брутян снова встретиться. Для Зепюр это стало вторым шансом завоевать симпатию актера. Учитывая, что к этому моменту он уже находился в разводе.
Между ними завязались романтические отношения. Павел стал гораздо откровеннее в вопросах личной жизни. Теперь он активно делился фотографиями и историями о себе и своей новой возлюбленной в социальных сетях. Прилучный хотел пресечь распространение слухов и домыслов, предпочитая лично контролировать информацию.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян не стали откладывать свадьбу. Фото: соцсети
Их роман получил огласку после первого совместного снимка, сделанного на отдыхе на острове Маврикий. Фото привлекло внимание публики. Летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян вступили в официальный брак. После свадьбы актриса начала охотно рассказывать прессе о семейной жизни, отмечая заботливость и романтичность супруга.
Важнейшими подарками Зепюр называет общие путешествия и эмоциональные впечатления. Она также легко вошла в семью Павла, подружившись с его детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.
О беременности Зепюр Брутян впервые заговорили осенью 2022 года. Однако официальное подтверждение последовало лишь весной следующего года. Тогда актриса начала демонстрировать округлившийся живот в соцсетях. Рождение сына Микаэля состоялось 28 апреля 2023 года. Это событие добавило новую главу в историю молодой семьи.