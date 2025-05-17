Как познакомились Прилучный и Брутян?

Будущие супруги познакомились на съемках сериала «В клетке», когда Павел Прилучный состоял в официальном браке с Агатой Муцениеце. Зепюр Брутян проявила интерес, но Прилучный был счастлив в отношениях.

В 2020 году Муцениеце публично обвинила мужа в домашнем насилии, что привело к разрыву отношений. Актриса неоднократно высказывалась о конфликтах с экс-супругом, подчеркивая негативные последствия для детей.